Bundesliga heute: Mainz - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FSV Mainz 05 empfängt Eintracht Frankfurt in der MEWA Arena und kann dabei auf eine beeindruckende Heimstatistik gegen die Hessen bauen. Die Mainzer verloren nur eines ihrer letzten 16 Bundesliga-Heimspiele gegen Frankfurt, was ihnen eine der besten Heimserien gegen einen aktuellen Bundesliga-Gegner beschert.

Unter Trainer Bo Henriksen ist Mainz seit elf Heimspielen ungeschlagen, was einen eingestellten Vereinsrekord darstellt. Diese Serie gibt den 05ern Hoffnung, trotz einer aktuellen Durststrecke von sechs sieglosen Spielen wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Mainz - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

Eintracht Frankfurt steht vor der Möglichkeit, erstmals seit der Saison 1992/93 eine Bundesliga-Spielzeit unter den Top drei zu beenden. Mit einem Vorsprung von sechs Punkten auf Platz fünf nach 31 Spieltagen ist die SGE in einer komfortablen Position, die sie in der Geschichte der 3-Punkte-Wertung noch nie verspielt hat. Die Frankfurter kommen mit Rückenwind aus einem beeindruckenden 4:0-Sieg gegen RB Leipzig, ihrem zweithöchsten Erfolg in dieser Saison, und haben in den letzten sechs Spielen starke 13 Punkte gesammelt.