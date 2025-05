Bundesliga heute: Mainz - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.05.2025 • 11:40 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute Bayer 04 Leverkusen in der MEWA Arena, und die Statistik spricht klar für die Gäste aus Leverkusen. Seit Jahresbeginn 2018 hat Mainz elf von 14 Bundesligaspielen gegen die Werkself verloren, was Leverkusen zum erfolgreichsten Gegner der Mainzer in diesem Zeitraum macht. Die letzten drei Duelle gingen alle an Leverkusen, was den Druck auf den Mainzer Trainer Bo Henriksen erhöht, diese Serie zu durchbrechen. Mainz wird versuchen, seine Heimstärke auszuspielen, denn die Mannschaft ist seit zwölf Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen, eine Serie, die sie heute ausbauen möchte.

Bundesliga: So verfolgen Sie Mainz - Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein entscheidender Faktor für Leverkusen könnte erneut Florian Wirtz sein, der in dieser Saison bereits zwölf Tore vorbereitet hat und damit einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt hat. Nur ein Assist fehlt ihm, um den Vereinsrekord von Alex Grimaldo aus der Saison 2023/24 einzustellen. Leverkusen hat in dieser Spielzeit mit 68 Punkten nach 33 Partien seine drittbeste Bundesliga-Saison gespielt, obwohl die jüngste 2:4-Niederlage gegen Borussia Dortmund die Defensive der Werkself in Frage stellt. Die Mannschaft von Xabi Alonso wird darauf bedacht sein, ihre Auswärtsserie von 33 ungeschlagenen Spielen fortzusetzen und möglicherweise eine zweite Bundesliga-Saison in Folge ohne Auswärtsniederlage zu beenden.

Mainz 05 auf dem Weg zu internationalem Ruhm

Für Mainz 05 ist die aktuelle Saison ebenfalls bemerkenswert, denn mit 51 Punkten nach 33 Partien spielt der Verein seine zweitbeste Bundesliga-Saison. Die Mannschaft hat die Chance, sich zum vierten Mal auf sportlichem Wege für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren, was zuletzt in der Saison 2015/16 gelang. Trotz ihrer beeindruckenden Heimserie haben die Mainzer in den letzten vier Heimspielen nur Unentschieden erreicht, was sie heute ändern wollen. Jonathan Burkardt, der mit einer Großchancenverwertung von 59% auf Platz vier der Liga steht, könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Defensive Stärke beider Teams im Fokus

Ein spannendes Detail des heutigen Spiels ist die defensive Stärke beider Teams. Mit je 41 Gegentoren haben Bayer 04 Leverkusen und der FSV Mainz 05 die geteilt drittbeste Defensive dieser Bundesligasaison. Besonders bemerkenswert ist, dass Mainz nach der Pause nur 19 Gegentore kassiert hat, was kein Team in der Liga unterbietet. Leverkusen hingegen hat ligaweit die wenigsten Kopfball-Gegentore kassiert. Beide Mannschaften werden darauf bedacht sein, ihre Defensivstärke zu nutzen, um den Gegner in Schach zu halten und sich in der Tabelle weiter zu behaupten. Xabi Alonso steht vor seinem 94. und vorerst letzten Spiel als Bundesliga-Trainer, und er wird alles daran setzen, seine erfolgreiche Amtszeit mit einem positiven Ergebnis abzuschließen.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

