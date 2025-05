Bundesliga heute: RB Leipzig - VfB Stuttgart LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 17.05.2025 • 12:05 Uhr RB Leipzig empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

RB Leipzig steht vor einer entscheidenden Partie gegen den VfB Stuttgart, da die Sachsen nach vier sieglosen Bundesliga-Spielen in Folge dringend einen Sieg benötigen, um ihre Saison zu retten. Mit 51 Punkten nach 33 Spielen erlebt Leipzig seine zweitschwächste Bundesliga-Saison seit dem Aufstieg. Trainer Zsolt Löw muss seine Mannschaft motivieren, um nicht erstmals die Top sechs zu verpassen und somit die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb zu gefährden. Besonders die Defensive um Torwart Péter Gulácsi, der mit 14 Weißen Westen den Ligahöchstwert hält, könnte entscheidend sein, um die Stuttgarter Offensive in Schach zu halten.

Bundesliga: So verfolgen Sie RB Leipzig - VfB Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der VfB Stuttgart reist mit einer beeindruckenden Serie von drei Pflichtspielsiegen gegen RB Leipzig an, jedoch fanden alle diese Erfolge zu Hause statt. In der Red Bull Arena hingegen hat Stuttgart bisher alle sechs Bundesliga-Duelle verloren. Trainer Sebastian Hoeneß wird darauf hoffen, dass seine Mannschaft den Auswärtsfluch endlich bricht und die positive Form der letzten Wochen fortsetzt. Mit 47 Punkten nach 33 Spielen spielt Stuttgart seine zweitbeste Saison seit der Rückkehr in die Bundesliga und hat zuletzt zwei Spiele in Folge gewonnen, was ihnen Auftrieb geben könnte.

Offensive Schlagkraft und defensive Schwächen

Stuttgart hat in dieser Saison bereits 23 Punkte nach Führung verspielt, was den Ligahöchstwert darstellt. Dies könnte gegen ein Team wie Leipzig, das die zweitmeisten Punkte nach Rückstand gewonnen hat, problematisch werden. Die Schwaben müssen besonders in der Schlussviertelstunde aufpassen, da sie dort die meisten Gegentore der Liga kassierten. Gleichzeitig haben sie mit Nick Woltemade und Ermedin Demirovic zwei Spieler in Topform, die für Tore sorgen können. Demirovic, der gegen Augsburg sein 14. Saisontor erzielte, könnte auswärts erneut gefährlich werden.

Schlüsselduelle und taktische Herausforderungen

Das Duell zwischen Leipzig und Stuttgart verspricht interessante taktische Herausforderungen. Leipzigs Defensive muss die frühe Angriffswelle der Schwaben, die bereits elf Tore in der Anfangsviertelstunde erzielten, abwehren. Gleichzeitig wird es darauf ankommen, wie Leipzigs Offensive die Schwächen der Stuttgarter in der Schlussviertelstunde ausnutzen kann. Beide Trainer, Zsolt Löw und Sebastian Hoeneß, stehen vor der Aufgabe, ihre Teams optimal aufeinander einzustellen, um die jeweiligen Stärken und Schwächen des Gegners zu nutzen. Das Spiel in der Red Bull Arena könnte entscheidend für die Saisonziele beider Mannschaften sein.

Wird RB Leipzig gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird RBL gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

