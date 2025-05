Bundesliga heute: St. Pauli - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.05.2025 • 10:50 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC St. Pauli steht am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 vor einem historischen Erfolg. Mit drei Punkten und 13 Toren Vorsprung auf den Relegationsplatz reicht den Kiezkickern ein Unentschieden gegen den bereits abgestiegenen VfL Bochum, um den Klassenerhalt zu sichern. Dies wäre der erste Verbleib im Oberhaus seit der Saison 1995/96. Allerdings hat St. Pauli in seinen acht bisherigen Bundesliga-Spielzeiten nur einmal am letzten Spieltag gepunktet und könnte bei einer weiteren Niederlage einen neuen negativen Rekord aufstellen.

Bundesliga: So verfolgen Sie St. Pauli - Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trotz einer Serie von sechs Pflichtspiel-Duellen ohne Sieg gegen den VfL Bochum kann der FC St. Pauli auf seine Heimstärke vertrauen. In der Bundesliga hat St. Pauli keines der fünf Heimspiele gegen Bochum verloren und ist gegen keinen anderen Verein im Oberhaus zu Hause so oft ungeschlagen geblieben. Diese Statistik könnte den Kiezkickern zusätzlichen Rückenwind geben, um den Klassenerhalt zu sichern und die Saison positiv abzuschließen.

Offensive Schwächen und defensive Stärke

Die Offensive des FC St. Pauli ist mit nur 28 Toren in 33 Spielen die schwächste der Liga, doch die Defensive gehört zu den besten. Mit nur 39 Gegentoren stellt St. Pauli die zweitbeste Abwehr der Bundesliga, lediglich Meister Bayern München war defensiv stärker. Im Gegensatz dazu hat der VfL Bochum in dieser Saison bereits 68 Gegentreffer kassiert, was die Schwächen der Gäste deutlich macht. Diese Diskrepanz könnte entscheidend für den Ausgang des Spiels sein.

Bochum mit negativem Saisonabschluss

Der VfL Bochum steht seit dem 33. Spieltag als Absteiger fest und wird mit nur 22 Punkten einen neuen Negativrekord in der Vereinsgeschichte aufstellen. Die Mannschaft von Dieter Hecking hat in dieser Saison bereits 21 Niederlagen kassiert, was ebenfalls einen Vereinsnegativrekord darstellt. Auswärts konnte Bochum lediglich einen Sieg auf sportlichem Weg erringen, was die Herausforderungen für das Team im Millerntor-Stadion zusätzlich verstärkt. Trotz der schwierigen Saison wird Bochum versuchen, sich mit Anstand aus der Bundesliga zu verabschieden.

Wird FC St. Pauli gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird STP gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC St. Pauli gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1

