Bundesliga heute: St. Pauli - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.05.2025 • 15:00 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC St. Pauli steht vor einer historischen Gelegenheit im Bundesliga-Duell gegen den VfB Stuttgart. Nachdem die Kiezkicker das Hinrunden-Spiel mit 1:0 für sich entscheiden konnten, haben sie die Möglichkeit, erstmals in einer Saison beide Spiele gegen die Schwaben zu gewinnen. Dies wäre ein bemerkenswerter Erfolg, da Stuttgart zuvor zehn Pflichtspielduelle ohne Niederlage gegen St. Pauli verzeichnete. Trainer Alexander Blessin, selbst gebürtiger Stuttgarter und ehemaliger VfB-Spieler, könnte damit einen besonderen Triumph feiern.

St. Pauli - Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der VfB Stuttgart erlebt eine schwierige Rückrunde und hat bereits acht der 14 Spiele verloren. Diese Bilanz ist doppelt so schlecht wie in der Hinrunde und übertrifft nur den 1. FC Heidenheim in der Rückrunde. Blessin, der in der Saison 1998/99 sieben Bundesliga-Einsätze für Stuttgart absolvierte, traf als Spieler nur einmal auf seinen ehemaligen Verein. Im DFB-Pokal 2005/06 scheiterte er mit Hoffenheim knapp in der Verlängerung. Nun könnte er als Trainer von St. Pauli einen weiteren Meilenstein gegen die Schwaben setzen.

Update (15:00 Uhr): Die Aufstellungen Stuttgart - St. Pauli sind da

FC St. Pauli: Nikola Vasilj, Hauke Wahl, Siebe Van der Heyden, David Nemeth, Manolis Saliakas, Eric Smith, Carlo Boukhalfa, Philipp Treu, Danel Sinani, Morgan Guilavogui, Elias Saad

VfB Stuttgart: Alexander Nübel, Pascal Stenzel, Maximilian Mittelstädt, Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Atakan Karazor, Angelo Stiller, Chris Führich, Nick Woltemade, Jamie Leweling, Deniz Undav

St. Paulis Heimstärke und Stuttgarts Punkteverlust nach Führungen

St. Pauli zeigt sich derzeit heimstark und ist seit drei Spielen im Millerntor-Stadion ungeschlagen. Die Kiezkicker haben in jeder der letzten drei Heimpartien getroffen, was ihre offensive Leistung im Vergleich zu den ersten zwölf Heimspielen deutlich verbessert. Stuttgart hingegen hat in dieser Saison bereits 23 Punkte nach Führungen verspielt, während St. Pauli die wenigsten Punkte nach Führungen verlor. Diese Statistik könnte im heutigen Spiel eine entscheidende Rolle spielen, insbesondere wenn St. Pauli erneut in der Schlussviertelstunde zuschlägt, wo sie 38% ihrer Saisontore erzielten.

Defensive Herausforderungen und der Kampf um den Klassenerhalt

Mit 26 Saisontoren stellt St. Pauli die schwächste Offensive der Liga, blieb jedoch in den letzten Spielen defensiv stabil. Die Kiezkicker haben sechs Punkte Vorsprung auf Platz 16 und könnten den Klassenerhalt sichern, wenn sie mehr Punkte als der 1. FC Heidenheim holen. Stuttgart hingegen kassierte bereits 15 Gegentore in der Schlussviertelstunde, was die höchste Anzahl ligaweit ist. Die Schwaben müssen ihre Defensive stärken, um gegen die späten Angriffe von St. Pauli gewappnet zu sein. Beide Teams stehen vor entscheidenden Herausforderungen, die den Ausgang des Spiels beeinflussen könnten.

Wird FC St. Pauli gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird STP gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC St. Pauli gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.