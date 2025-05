Bundesliga heute: Stuttgart - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.05.2025 • 16:30 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfB Stuttgart geht mit einer beeindruckenden Serie gegen den FC Augsburg in das heutige Duell. Die Schwaben sind seit sieben Pflichtspielen gegen die Fuggerstädter unbesiegt und konnten die letzten vier Begegnungen sogar ohne Gegentor für sich entscheiden. Besonders bemerkenswert war der jüngste 1:0-Erfolg im DFB-Pokal-Viertelfinale am 4. Februar 2025. Trainer Sebastian Hoeneß hat gegen keinen anderen Verein so viele Siege gefeiert wie gegen Augsburg und weist mit 2.4 Punkten pro Spiel den höchsten Punkteschnitt gegen einen aktuellen Bundesliga-Verein auf.

{ "placeholderType": "MREC" }

Stuttgart - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

In der aktuellen Bundesliga-Saison zeigt der VfB Stuttgart eine starke Offensivleistung und liegt mit 104 Großchancen nur hinter dem FC Bayern. Im Gegensatz dazu hat der FC Augsburg mit lediglich 51 Großchancen die wenigsten der Liga. Doch während Stuttgart offensiv glänzt, zeigt Augsburg defensiv Stärke, insbesondere in der Schlussviertelstunde. Der FCA kassierte in diesem Spielabschnitt nur sechs Gegentore, was Ligabestwert ist, während Stuttgart mit 15 Gegentoren den Höchstwert aufweist.

Heimschwäche des VfB Stuttgart

Trotz der positiven Bilanz gegen Augsburg kämpft der VfB Stuttgart mit einer Heimschwäche. Die Schwaben verloren ihre letzten sechs Heimspiele in der Bundesliga, was einen laufenden Vereinsnegativrekord darstellt. In all diesen Partien kassierte der VfB mindestens ein Gegentor in der Schlussviertelstunde. Diese Schwäche könnte Augsburg nutzen, um die eigene Negativserie von zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen zu beenden und wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.

Spieler im Fokus: Deniz Undav und Nick Woltemade

Besondere Aufmerksamkeit gilt heute Deniz Undav und Nick Woltemade. Undav erzielte in den bisherigen beiden Pflichtspielen gegen Augsburg jeweils den entscheidenden 1:0-Siegtreffer und könnte erneut zum Matchwinner werden. Woltemade hingegen beeindruckt mit seiner Effizienz im Strafraum und übertraf kürzlich die 10-Tore-Marke in der Bundesliga. Mit durchschnittlich 9.7 Strafraumaktionen pro 90 Minuten ist er der aktivste Spieler der Liga und könnte auch heute eine Schlüsselrolle für Stuttgart spielen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird VfB Stuttgart gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.