Bundesliga heute: Union - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.05.2025 • 15:00 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Union Berlin geht mit einer beeindruckenden Serie von sieben ungeschlagenen Spielen in die Partie gegen den SV Werder Bremen. Diese Serie ist die längste der aktuellen Bundesliga-Saison und erinnert an die starke Phase der Köpenicker von April bis September 2022, als sie gar 14 Spiele ungeschlagen blieben. Trainer Steffen Baumgart hat die Mannschaft gut eingestellt und wird versuchen, die Heimstärke der Berliner weiter auszubauen. Besonders im eigenen Stadion, An der Alten Försterei, hat Union in den letzten Jahren eine solide Bilanz gegen Werder Bremen vorzuweisen, nachdem die letzten drei Bundesliga-Gastspiele der Bremer hier verloren gingen.

Union - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Der SV Werder Bremen reist mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz nach Berlin. Mit 26 Punkten auswärts sind die Bremer das drittbeste Auswärtsteam der Saison, nur übertroffen von Bayern München und Bayer Leverkusen. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner, der heute sein 100. Bundesliga-Spiel als Trainer absolviert, hat zuletzt drei Auswärtssiege in Folge gefeiert und könnte erstmals in der Vereinsgeschichte vier Bundesliga-Auswärtsspiele in Serie gewinnen. Zudem hat Werder in den letzten fünf Spielen viermal zu null gespielt und dabei nur ein Gegentor kassiert, was den Bremern den Liga-Bestwert seit Beginn des 27. Spieltags einbrachte.

Update (15:00 Uhr): Die Aufstellungen Bremen - Union sind da

1. FC Union Berlin: Frederik Rønnow, Danilho Doekhi, Leopold Querfeld, Kevin Vogt, Rani Khedira, Janik Haberer, András Schäfer, Tom Rothe, Christopher Trimmel, Benedict Hollerbach, Andrej Ilic

SV Werder Bremen: Michael Zetterer, Niklas Stark, Marco Friedl, Amos Pieper, Mitchell Weiser, Jens Stage, Romano Schmid, Senne Lynen, Felix Agu, Marvin Ducksch, Oliver Burke

Standardsituationen und zweite Halbzeit: Schlüssel zum Erfolg?

Union Berlin und Werder Bremen sind in dieser Saison besonders stark bei Standardsituationen. Union erzielte 53% seiner Tore nach Standards, was den Liga-Höchstwert darstellt, während Werder nur 23% seiner Tore auf diese Weise erzielte. Beide Teams kassierten anteilig die wenigsten Standardgegentore in der Liga, was auf eine starke defensive Organisation bei ruhenden Bällen hinweist. Interessant wird auch die zweite Halbzeit, in der Union Berlin bislang nur 13 Tore erzielte, der geringste Wert der Liga. Werder hingegen kassierte nur 44% seiner Gegentore nach der Pause, was ebenfalls der ligaweit geringste Wert ist.

Spieler im Fokus: Benedict Hollerbach und die Rückstandstaktik

Union Berlins Benedict Hollerbach ist ein Spieler, auf den man achten sollte. Mit neun Toren ist er der erfolgreichste Torschütze der Berliner in dieser Saison und hat mit 68 Schüssen mehr als doppelt so viele Versuche abgegeben wie der nächstbeste Unioner. Auf der Gegenseite hat Werder Bremen in dieser Saison zwölf Punkte nach Rückständen geholt, nur der FC Bayern war in dieser Hinsicht erfolgreicher. Diese Fähigkeit, sich nach Rückständen zurückzukämpfen, könnte im heutigen Spiel entscheidend sein, insbesondere wenn Union Berlin erneut Punkte nach Führungen verspielt, wie zuletzt beim 1:1 in Bochum.

Wird 1. FC Union Berlin gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

