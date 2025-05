Bundesliga heute: Union - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846 im Stadion An der Alten Försterei. Die Eisernen, unter der Leitung von Trainer Steffen Baumgart, sind seit neun Liga-Spielen gegen Heidenheim sieglos und hoffen, diese Serie endlich zu durchbrechen. Der letzte Sieg gegen die Brenzstädter in der Bundesliga liegt bereits zurück, und auch in der aktuellen Saison konnte Union gegen Heidenheim noch keinen Dreier einfahren. Dennoch sind die Berliner seit acht Bundesliga-Spielen ungeschlagen, was einen eingestellten Vereinsrekord darstellt.