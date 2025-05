Bundesliga heute: Wolfsburg - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.05.2025 • 17:30 Uhr Der VfL Wolfsburg empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Abend empfängt der VfL Wolfsburg die TSG Hoffenheim in der Volkswagen Arena. Die Wölfe haben die Möglichkeit, zum vierten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in einer Saison drei Spiele gegen dasselbe Team zu gewinnen.

Bereits im DFB-Pokal-Achtelfinale und im Bundesliga-Hinrundenduell konnten die Wolfsburger gegen Hoffenheim triumphieren. Unter der Leitung von Interimstrainer Daniel Bauer, der Ralph Hasenhüttl beerbt hat, hoffen die Gastgeber, diese Serie fortzusetzen.

Wolfsburg - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Die TSG Hoffenheim befindet sich in einer schwierigen Saison und steht aktuell auf dem 15. Tabellenplatz. Mit nur 31 Punkten aus 32 Spielen haben die Kraichgauer einen Vorsprung von fünf Punkten auf den Relegationsplatz, den derzeit Heidenheim belegt.

Unter der Leitung von Trainer Christian Ilzer kämpft Hoffenheim darum, diesen Vorsprung zu halten und den Abstieg zu vermeiden. Die Mannschaft hat in den letzten acht Bundesligaspielen nur einen Sieg errungen und muss dringend Punkte sammeln, um die Saison erfolgreich abzuschließen.

Wolfsburgs Heimschwäche

Der VfL Wolfsburg hat in der Bundesliga-Rückrunde nur zwölf Punkte gesammelt und ist seit acht Spielen sieglos, was die längste aktuelle Serie ligaweit darstellt. Besonders vor heimischer Kulisse haben die Wölfe Schwierigkeiten, einen Sieg einzufahren.

Seit sieben Heimspielen wartet Wolfsburg auf einen Erfolg und hat die letzten drei Partien in der Volkswagen Arena verloren. Sollte Wolfsburg heute erneut verlieren, würden sie einen Vereins-Negativrekord einstellen, den sie zuletzt von Oktober bis Dezember 2016 erlebten.

Hoffenheims offensive Stärke bei Standards

Die TSG Hoffenheim hat in dieser Saison ihre Stärke bei Standardsituationen unter Beweis gestellt, insbesondere bei Eckbällen. Beim spektakulären 4:4 gegen Mönchengladbach erzielte Hoffenheim erstmals drei Tore nach Eckbällen in einem Spiel. Der VfL Wolfsburg hingegen hat in dieser Saison die meisten Gegentore nach Eckbällen kassiert, insgesamt zwölf.

Hoffenheims Andrej Kramaric und Adam Hlozek sind in Topform und könnten Wolfsburgs Abwehr vor große Herausforderungen stellen. Kramaric gelang zuletzt zum dritten Mal in seiner Karriere drei Torvorlagen in einem Bundesligaspiel, während Hlozek in den letzten beiden Spielen jeweils traf.

Wird VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

