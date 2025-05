Bundesliga: Holt Alonso zum Abschied einen Bayern-Rekord?

In seinen drei Spielzeiten als Bayer-Trainer stellte der Spanier bereits einige Bestmarken auf. Nun will er zum Abschluss auch noch einen letzten Rekord holen.

In seinem letzten Bundesligaspiel mit Bayer Leverkusen muss Xabi Alonso in Mainz ran. Auswärts beim FSV (15:30 Uhr im LIVETICKER) kann der Trainer der Werkself nun mit seinem Team einen letzten Rekord brechen.

Schafft er es, in Mainz nicht zu verlieren, stellt er den Auswärtsrekord von Bayern München ein. Von 2012 bis 2014 war der deutsche Meister 33 Auswärtsspiele in Folge ungeschlagen geblieben.

In der Saison 2011/12 hatten die Münchener in Dortmund mit einem knappen 0:1 verloren. Das nächste Spiel verloren sie auswärts erst wieder zwei Jahre später in Augsburg - ebenfalls mit 0:1.