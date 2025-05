Bundesliga-Relegation heute: Elversberg - Heidenheim LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 26.05.2025 • 17:30 Uhr Der SV Elversberg empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Trainer Horst Steffen von der SV Elversberg hat sich mit seinem Team vor dem Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Montagabend (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) für alle möglichen Szenarien gewappnet.

„Wir haben heute 120 Minuten trainiert, auch Elfmeterschießen, und sind vorbereitet“, sagte der 56-Jährige am Sonntag lachend - um dann im Hinblick auf eine mögliche Verlängerung und eine Entscheidung vom Punkt einzuschränken: „Wir können das nicht wirklich vorbereiten.“

Die Saarländer gehen nach dem 2:2 im Hinspiel mit einer guten Ausgangsposition in das alles entscheidende Duel. „Für uns ist das ein mega Spiel“, betonte Steffen, „dass wir ein Entscheidungsspiel haben, ist hervorragend.“

Im Hinspiel der Relegation konnte Mathias Honsak für den 1. FC Heidenheim sein achtes Saisontor erzielen, womit er zusammen mit Marvin Pieringer der beste Torschütze des Teams ist. Auf der anderen Seite steht Fisnik Asllani von der SV Elversberg, der mit 28 Scorerpunkten in dieser Saison beeindruckt. Asllani war im Hinspiel maßgeblich beteiligt und könnte auch heute wieder eine entscheidende Rolle spielen.

Heidenheim-Trainer Schmidt „entschlossen“

Der 1. FC Heidenheim geht mit einer positiven Bilanz in das heutige Relegations-Rückspiel gegen die SV Elversberg. In den bisherigen drei Profi-Pflichtspielen gegen die Elversberger blieb Heidenheim ungeschlagen. Das Relegations-Hinspiel endete mit einem 2:2-Unentschieden, während in der Drittliga-Saison 2013/14 ein 1:0-Heimsieg und ein 1:1-Auswärtsremis erzielt wurden. Diese Serie gibt den Heidenheimern unter Trainer Frank Schmidt sicherlich Selbstvertrauen.

Schmidt kündigte an, er und seine Mannschaft seien „entschlossen, dieses Spiel zu spielen. Wir haben keine Angst.“ Entscheidend sei am Montagabend in der Arena an der Kaiserlinde, dass seine Profis Abschlusssituationen wie im Hinspiel „noch effektiver ausspielen“.

Elversbergs beeindruckende Serie: Unbesiegt seit neun Spielen

Die SV Elversberg unter Trainer Horst Steffen ist seit neun Pflichtspielen ungeschlagen, was einen Vereinsrekord im Profifußball darstellt. Diese Serie gibt den Elversbergern Rückenwind, um den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Im Hinspiel kassierte Elversberg erstmals seit 14 Partien wieder zwei Gegentore, doch die Mannschaft zeigte sich in den letzten Wochen defensiv stabil. Mit Spielern wie Lukas Petkov, der an drei der letzten vier Tore direkt beteiligt war, besitzt Elversberg die Qualität, Heidenheim erneut herauszufordern.

Heidenheims Auswärtsstärke: Auf Rekordjagd

Der 1. FC Heidenheim hat seine letzten beiden Auswärtsspiele zu null gewonnen, was ihnen heute die Möglichkeit bietet, einen Vereinsrekord von drei Zu-Null-Auswärtssiegen in Folge einzustellen. Diese defensive Stärke könnte im Rückspiel entscheidend sein, um den Klassenerhalt zu sichern. Heidenheim zeigte im Hinspiel eine starke Moral, indem sie nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurückkamen. Mit einer soliden Abwehr und gefährlichen Standardsituationen, wie dem Freistoßtor von Tim Siersleben, könnte Heidenheim heute erneut punkten.

Wird SV Elversberg gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird im Free-TV bei Sat. 1 zu sehen sein.

Relegation Bundesliga heute: Wo wird Elversberg gegen Heidenheim im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann neben Sat. 1 auch live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Relegation Bundesliga: SV Elversberg gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Elversberg gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1

