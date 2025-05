Bundesliga-Relegation heute: Heidenheim - Elversberg LIVE im TV, Stream & Liveticker

Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute die SV Elversberg. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

In der Drittliga-Saison 2013/14 konnte Heidenheim einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Elversberg feiern, während das Auswärtsspiel mit einem 1:1-Unentschieden endete.

Interessant ist auch das Duell der Trainer: Frank Schmidt und Horst Steffen trafen bereits als Spieler aufeinander, als Steffen mit dem MSV Duisburg im Februar 2001 einen 4:0-Sieg gegen Schmidts Alemannia Aachen in der 2. Liga verbuchte.

Bundesliga-Relegation: So können Sie Heidenheim - Elversberg heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die Bundesliga-Relegation hat in den letzten Jahren eine klare Tendenz gezeigt: Nur einmal in den letzten zwölf Saisons konnte sich ein Zweitligist durchsetzen, nämlich Union Berlin in der Saison 2018/19 gegen den VfB Stuttgart.