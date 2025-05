BVB: Hummels-Comeback bei Klub-WM? Kehl spricht Klartext

Läuft Mats Hummels bei der Klub-WM in den USA noch einmal für Borussia Dortmund auf? BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl verrät, dass die Westfalen ohne den Weltmeister von 2014 planen.

Über 500 Pflichtspiele hat Mats Hummels in seiner Karriere für Borussia Dortmund bestritten. Eine Rückkehr zum BVB für die im Sommer anstehende Klub-WM in den USA ist in Dortmund allerdings nicht vorgesehen.