Das 100-Millionen-Spiel

Champions League mit Abstand am lukrativsten

Dem BVB drohen Einbußen

Allein die Antrittsprämien in der Europa League (4,31 Millionen Euro) und Conference League (3,17) betragen gerade einmal einen Bruchteil der Champions League (18,62 Mio. Euro). Auch die Punktprämie liegt in der Königsklasse (0,7) deutlich über der Europa League (0,15) und der Conference League (0,133).

Minusgeschäft Conference League?

Dafür gibt es in der Europa League annähernd doppelt so viel Kohle wie in der Conference League. Das Achtelfinale spülte in dieser Spielzeit in der Europa League 1,75 Millionen Euro in die Kassen der Klubs (Conference League 0,8), Viertelfinale 2,5 (1,3), Halbfinale 4,2 (2,5), Finale sieben (4) und für den Sieg gab es sechs Millionen Euro (3).