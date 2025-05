BVB-Geheimplan mit Hummels enthüllt!

Mats Hummels wird sich in diesem Sommer vermutlich noch einmal ein Trikot des BVB überstreifen. Der Weltmeister von 2014 soll bei Dortmunds Saisoneröffnung im August offiziell verabschiedet werden.

Mats Hummels wird sich in diesem Sommer vermutlich noch einmal ein Trikot des BVB überstreifen. Der Weltmeister von 2014 soll bei Dortmunds Saisoneröffnung im August offiziell verabschiedet werden.

Eine Teilnahme an der Klub-Weltmeisterschaft mit Borussia Dortmund ist für Mats Hummels mittlerweile offenbar vom Tisch. Auch weil sich Abwehrspieler wie Niklas Süle oder Waldemar Anton in den vergangenen Wochen deutlich verbessert und stabil zeigten, plant der BVB ohne Hummels für die Klub-WM in den USA.