Carro: Alonso-Nachfolge "das erste Puzzlestück"

Fernando Carro, Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen, betrachtet die Regelung der Nachfolge von Trainer Xabi Alonso als derzeit größte Baustelle bei der Werkself. „Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir in diesem Monat in der Lage wären, das zu entscheiden und zu verkünden“, sagte Carro bei RTL/ntv .

Trennung zeichnete sich bereits im März ab

„Dadurch, dass er im März kein hundertprozentiges Commitment abgeben konnte, haben wir mit ihm abgestimmt, dass wir im Hintergrund schon anfangen, uns vorzubereiten“, so Carro: „Wir haben zwar immer noch gehofft, dass er am Ende bei uns bleibt, aber es ist nicht so, dass uns auf einmal seine Entscheidung in der letzten Woche unvorbereitet getroffen hat.“