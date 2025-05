Champions League in Sicht: BVB auf "richtig gutem Weg"

Nach der Gala gegen den VfL Wolfsburg verteilte Sebastian Kehl ein Sonderlob an seine Mannschaft. „Jetzt sind wir auf einem richtig guten Weg, wir haben in den letzten Wochen große Schritte nach vorne getätigt“, sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund nach dem 4:0 (1:0): „Ich sehe eine große Gier, eine hohe Laufbereitschaft.“

Er habe es auch in den schwierigen Momenten in dieser Saison „für möglich gehalten und daran geglaubt“, betonte der Sportdirektor: „Mir war klar, dass wir anfangen müssen, Spiele zu gewinnen, das, was in uns steckt, abzurufen.“