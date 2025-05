Das gab es in der Bundesliga noch nie

Aufsteiger Holstein Kiel baut beim Sieg in Augsburg eine besondere Torserie aus und schafft damit ein historisches Novum. Der Klassenerhalt ist wieder möglich.

Holstein Kiel hat beim 3:1-Auswärtssieg gegen den FC Augsburg einen neuen Bundesliga -Rekord aufgestellt - und nach dem zweiten Sieg in Folge neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Top-Torjäger Shuto Machino sorgte mit dem 1:0 (25./Foulelfmeter) für einen neuen Rekord. Denn die Störche erzielten in ihren ersten 16 Auswärtsspielen nach dem Aufstieg in die Bundesliga immer mindestens einen Treffer. Das gelang vor ihnen noch keiner Mannschaft, die neu im Oberhaus war.

Sollte der Aufsteiger auch am letzten Spieltag in Dortmund treffen, wären sie erst die elfte Mannschaft der Bundesliga-Historie, die innerhalb einer Saison in allen 17 Auswärtspartien mindestens ein Tor gemacht haben.