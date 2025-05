Eberl bekräftigt: Bayern will mit Sané verlängern

Allerdings bekannte Eberl, dass der Beraterwechsel für den Klub „überraschend“ gekommen sei: „Wir haben gedacht, schon sehr weit zu sein...“ Die ausgehandelten Konditionen noch einmal zu erhöhen, „wäre nicht in Ordnung, sonst macht das ja Mode“, betonte er.

Trainer Vincent Kompany ergänzte, er habe Sané in einem „guten Gespräch“ bereits mitgeteilt, „was wir vorhaben sportlich für die nächste Saison. Ich verstehe aber, dass sich ein Spieler Gedanken macht und alles genau prüfen will. Es ist ein wichtiger Moment in seiner Karriere. Und ich verstehe auch den Verein.“