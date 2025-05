"Ein tolles Gefühl": DFL kürt Kane zum Spieler der Saison

Torschützenkönig Harry Kane ist der Spieler der Bundesliga-Saison 2024/25. Die Ehrung verkündeten die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der deutsche Meister Bayern München am Mittwoch. Kane (31) hatte mit 26 Toren maßgeblich zum ersten Titel seiner Karriere beigetragen.

„Es ist ein tolles Gefühl, hier zum Spieler der Saison gewählt zu werden. Ich bin stolz auf diese Leistung, denn die Konkurrenz in der Bundesliga ist groß“, sagte der englische Nationalstürmer. „Noch dazu in dem Jahr ausgezeichnet zu werden, in dem wir den Meistertitel gewonnen haben, macht es noch mal besonders. Das bedeutet mir viel.“