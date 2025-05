Ein verheerendes Signal

„Spürbar anders“ prangert als roter Schriftzug direkt unter dem Vereinswappen am Geißbockheim. Doch recht viel anders als bei anderen Klubs ist es dann doch nicht. Beim ersten starken Gegenwind müssen sportliche Entscheidungsträger gehen. Im Fall des 1. FC Köln: Coach Gerhard Struber und der (ehemalige) Sport-Geschäftsführer Christian Keller.

Sportlich ist die Entscheidung sicherlich vertretbar. Die Punktausbeute in den vergangenen Spielen war aufstiegsunwürdig. Und auch attraktiven Hochglanzfußball vermissen die FC-Fans. Doch das ist nichts Neues. Dieses Muster ist schon seit Wochen und Monaten sichtbar, erstmals aufgepoppt im November - vor rund einem halben Jahr! Gerade deshalb irritiert vor allem der Zeitpunkt der Entscheidung, zwei Spieltage vor Saisonende.

Köln-Bosse schüren Panik und Selbstzweifel

Und der Blick auf die Tabelle zeigt: Struber war es, der die Mannschaft nach dem Abstieg wieder aufbaute und überhaupt erst in die Spitzengruppe der chaotischen Zweiten Liga führte, in der gefühlt jeder jeden schlagen kann.

Zu Beginn seiner Amtszeit überzeugten die Kölner zwar mit attraktivem, dafür aber wenig erfolgreichen Fußball. Später kippte dann beides in die jeweils andere Richtung. Doch weil seit wenigen Wochen beides nicht stimmt, zogen die Bosse die Reißleine.

In einer Situation, in der der „Effzeh“, immerhin Tabellenzweiter, immer noch alles selbst in der Hand hat. Das Signal, dass die Bosse damit senden, ist verheerend. Es zeugt von Panik und Selbstzweifeln. Dinge, die die ohnehin maximal verunsicherte Mannschaft nicht gebrauchen kann.