Eine Ära geht zu Ende! Bundesliga-Urgestein muss gehen

Die TSG Hoffenheim verlängert den auslaufenden Vertrag von Urgestein Pavel Kaderabek nicht. Der Tscheche vergießt in einem Abschiedsvideo bittere Tränen.

Bittere Gewissheit für die Fans der TSG Hoffenheim: Wie die Kraichgauer am Dienstagmittag bekanntgaben, wird der auslaufende Vertrag von Klub-Legende und Urgestein Pavel Kaderabek nicht verlängert.

„Nach unglaublichen zehn Jahren geht meine Reise hier bei der TSG nun zu Ende - und das ist wirklich wahnsinnig emotional für mich“, kommentierte der Tscheche in einem Video seinen Abschied und vergoss bittere Tränen. „Ich hätte wirklich sehr gerne noch weiter für Hoffenheim gespielt, aber der Verein plant auf meiner Position leider anders.“

Kaderabek seit zehn Jahren bei der TSG Hoffenheim

„Ich habe die Zeit hier unglaublich genossen und dieser Verein wird für immer in meinem Herzen bleiben. Die Heimspiele, die Fans, das werde ich alles niemals vergessen. Das ist und bleibt etwas Besonderes für mich“, schilderte der Wahl-Sinsheimer weiter.

Baumann-Wunsch nicht erhört

Noch am Samstag hatte TSG-Kapitän Oliver Baumann für einen Verbleib Kaderabeks stark gemacht.

„Ich wünsche mir, dass Pavel bleibt, er ist leistungs- und kabinentechnisch so wichtig“, versicherte er. „Das ist mein persönlicher Wunsch, aber es liegt nicht in meiner Hand.“

„Die Tür bei der TSG wird immer offenstehen“

TSG-Boss Andreas Schicker bedankte sich für die Dienste des TSG-Urgesteins und stellte klar: „Er hat in Hoffenheim eine Ära geprägt (...). Die Tür bei der TSG wird für Pavel immer offenstehen und wir würden uns alle sehr freuen, ihn nach seiner aktiven Karriere wieder in einer anderen Rolle hier bei uns in Hoffenheim begrüßen zu dürfen.“