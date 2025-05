"Eine Person war noch schlechter!" Wut nach kuriosem Platzverweis

In der 60. Minute parierte er einen Elfmeter gegen Nick Woltemade, in der Entstehung hatte St. Paulis Verteidiger Siebe Van der Heyden einen Platzverweis gesehen. In der Folge rettete der Nationalkeeper von Bosnien-Herzegowina überragend gegen Woltemade, Chris Führich und Maximilian Mittelstädt, ehe er in der 88. Minute gegen Woltemade doch machtlos war.