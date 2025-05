Emotionaler Abschied für Alonso und Tah

Ballack: „Er hat hier Geschichte geschrieben“

Die Aktion wurde mit „Xabi-Alonso“-Rufen von den Fans begleitet. Der Spanier wandte sich nach einigen Fotos mit den Bayer-Bossen nochmal an die Fans, ging in Richtung Kurve und bedankte sich für die Unterstützung - dann verschwand er zunächst in den Katakomben.