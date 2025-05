Endlich offiziell! Alonso verlässt Bayer Leverkusen

Alonsos dankt den Fans

„Jetzt ist der Moment, es auch mit den Fans zu teilen, am Sonntag, in diesem Stadion, in dem ich große Emotionen gelebt habe. Wo ich zu dem geworden bin, was ich heute bin“, erklärte Alonso weiter. Er sei den Anhängern, den Mitarbeitern und den Spielern sehr dankbar.