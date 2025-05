VfB: VfB „in keinster Weise niedergeschlagen“

Pokalfinalist VfB Stuttgart hadert mit seiner Krise in der Bundesliga . „Die Stimmung könnte besser sein, weil wir überhaupt nicht zufrieden sind mit der Ergebnislage“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie am Samstag ( 15.30 Uhr im LIVETICKER ) beim FC St. Pauli .

Der VfB schleppt sich dem Saisonende und dem Highlight Pokalfinale (24. Mai) entgegen. Stuttgart holte in der Liga nur einen Sieg aus den vergangenen zehn Spielen und steht im Niemandsland der Tabelle auf Rang elf. Dennoch sei das Team „in keinster Weise niedergeschlagen“, die Stimmung beschrieb Hoeneß als „angemessen“.

„Zum Glück ein Auswärtsspiel“

Die Leistungen seien laut dem 42-Jährigen „gut über weite Strecken“, Potenzial gebe es bei der „Effizienz“ und „Kaltschnäuzigkeit“. „Wir haben jetzt zum Glück ein Auswärtsspiel, da ist die Bilanz nicht so schlecht“, sagte Hoeneß angesichts von sechs Heimpleiten in der Bundesliga in Serie.