Englische Legenden feiern Harry Kanes Erlösung

SPORT1 04.05.2025 • 21:40 Uhr Leverkusen patzte am Sonntag, der FC Bayern ist wieder Meister - und Harry Kane feiert den ersten Titel seiner Karriere. Englands Presse freut sich mit dem 31-Jährigen - wie auch diverse prominente Ex-Fußballer.

Um seine riesige Erleichterung nach dem ersten Titel seiner Karriere deutlich zu machen, benötigte Harry Kane keine Worte: Der Torjäger von Bayern München postete Sekunden nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft in den Sozialen Medien lediglich ein Pokal-Emoji - und jeder wusste, was gemeint war.

„Verdient ist kein Ausdruck“, kommentierte der FC Bayern bei X. Wenig später war Kane schon wieder online, er postete ein 27-sekündiges Video der Feierlichkeiten aus dem Edel-Lokal „Käfer“, in dem die versammelte Mannschaft bei Kaltgetränken den Klassiker „We are the Champions“ grölte.

Der erlösende erste Titelgewinn für Kane, der zuvor bei Tottenham Hotspur ohne Trophäe geblieben war und es mit der Nationalmannschaft immer noch ist, bewegt auch die englische Fußball-Prominenz: Bei X und Instagram reagierten unter anderem Alan Shearer, John Terry und Peter Crouch mit persönlichen Gratulationen auf Kanes Social-Media-Beiträge.

Auch in Englands Presse nimmt Kane breiten Raum ein, Medien gratulieren dem Nationalspieler - und schießen teilweise auch gegen dessen Kritiker. SPORT1 zeigt die besten Stimmen.

Kane? „Es war eine lange Zeit des Wartens“

ESPN: „Harry Kanes Durststrecke endet mit der Meisterschaft von Bayern München. Das lange Warten auf die erste große Trophäe in seiner Karriere hat ein Ende.“

Daily Mail: „Harry Kane gewinnt mit 31 Jahren ENDLICH den ersten Titel seiner Karriere. Der Stürmer postete ein Emoji einer goldenen Trophäe in seiner Instagram-Story.“

The Telegraph: „Das sollte all die Idioten zum Schweigen bringen, die behaupten, Harry Kane habe noch nie etwas gewonnen. Jahrelang hätte Harry Kane jeden seiner persönlichen Rekorde gegen eine erste große Trophäe eingetauscht, doch nun hat der Stürmer neben all den Meilensteinen auch die Siegermedaille in der Tasche, um seinen Platz unter den größten Spielern seiner Generation zu festigen.“

The Sun: „Kane you believe it? Kane gewinnt endlich seine erste Trophäe. Es war eine sehr lange Zeit des Wartens für den englischen Kapitän.“

BBC: „Trotz aller Tore und individuellen Auszeichnungen wurde Harry Kane schon lange dafür kritisiert, dass er nie einen Pokal gewonnen hat. Nach sechs verlorenen Endspielen hat sich die Beharrlichkeit des bescheidenen, aber unerbittlichen Torjägers ausgezahlt.“

Kane (31), englischer Nationalmannschaftskapitän, war trotz zahlreicher Weltklasseleistungen bis 19.23 Uhr am Sonntag einem Titel im Profibereich hinterhergehechelt.

Unter anderem scheiterte er mit England zweimal im EM-Finale, mit Tottenham Hotspur verlor er 2019 das Champions-League-Endspiel gegen den FC Liverpool, ausgerechnet in seiner Debütsaison für den FC Bayern (2023/24) riss die Serie des Rekordmeisters nach elf Meisterschaften in Folge.

Der FC Bayern durfte am Sonntag die 34. deutsche Meisterschaft feiern, weil Verfolger Bayer Leverkusen zum Abschluss des 32. Spieltags beim SC Freiburg nur ein 2:2 erreichte.

Die Bayern hatten am Samstag bei RB Leipzig ihren Matchball nicht genutzt, weil die Sachsen in der Nachspielzeit noch den 3:3-Ausgleich schafften.

„Wieder da, wo wir hingehören“, postete der FC Bayern bei Social Media. Die Meisterschale wird den Münchnern nach ihrem letzten Heimspiel in der laufenden Saison am kommenden Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach übergeben.

