"Es geht um alles": Heidenheim im Abstiegskampf-Modus

Am Samstag bei Union Berlin wird FCH-Torhüter Kevin Müller, der eine Gehirnerschütterung erlitt, von Frank Feller vertreten.

Die Tragweite des Abstiegskampfes in der Bundesliga ist beim 1. FC Heidenheim auch im Training zu spüren. „Es geht um alles für uns, das sieht man auch in den Trainingseinheiten“, sagte Trainer Frank Schmidt am Freitag. Er lobte die „gute Intensität und Aggressivität“ sowie das „Zweikampfverhalten“, das sein Team unter der Woche zeigte.