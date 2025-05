"Fantastisch": Mainz freut sich auf Endspiel um Europa

Nach dem 4:1 in Bochum richtet Bo Henriksen den Blick auf das entscheidende Heimspiel gegen Bayer Leverkusen.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 geht mit viel Euphorie in den letzten Fight für Europa. "Es ist fantastisch für uns, dass wir ein Finale haben gegen Bayer Leverkusen", sagte Trainer Bo Henriksen nach dem 4:1 (1:0) beim VfL Bochum am Samstag: "Das wird wahnsinnig, wir probieren alles."

Nach dem Sprung auf Platz sechs haben die Mainzer ihr Schicksal in der eigenen Hand. Im Ruhrstadion besiegelten die Treffer von Nadiem Amiri (45.+3), Phillipp Mwene (53.), Jonathan Burkardt (73.) und Paul Nebel (90.+3) den Bochumer Abstieg.

Amiris wunderbares Freistoßtor vor der Pause habe das Momentum zugunsten der Gäste gedreht, meinte Burkardt. "Das sind diese kleinen Zeitpunkte, die man manchmal braucht. Die hatten wir heute, in den letzten Wochen leider nicht", sagte der Stürmer rückblickend auf die zuvor sieben Spiele ohne Dreier.

Auch Sportdirektor Niko Bungert zeigte sich nach einem "erwachsenen" Auftritt zufrieden: "Am 34. Spieltag in ein Heimspiel gehen und einen Europapokal-Einzug gewinnen zu können – das ist das, was wir uns gewünscht haben."