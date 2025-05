"Bin ja nicht doof": Kompany lacht über Müller-Frage - Klarheit bei Neuer

Thomas Müller bekommt am Samstag (18.30 Uhr) sein „Abschiedsspiel“ mit Meisterschale beim FC Bayern in der Allianz Arena. „Ich bin ja nicht doof“, sagte Trainer Vincent Kompany am Freitag lachend auf die Frage, ob Müller gegen Borussia Mönchengladbach auch spielen werde, „ich möchte die Party nicht zerstören.“

Druck wegen Müller? „Wollen den perfekten Samstag“

Müller selbst gebe sich „sehr entspannt, aber man weiß nicht, wie es in ihm aussieht“. So oder so werde es „ein ganz besonderer Tag in der Geschichte des FC Bayern“.