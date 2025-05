FC Bayern: Das kann nur der Anfang gewesen sein

Trainer Vincent Kompany und die Mannschaft haben den Rekordmeister wieder dorthin gebracht, wo er nach eigener Auffassung eigentlich immer hingehört: An die Tabellenspitze mit der Schale in der Hand. Den Münchnern ist das zudem in einer beeindruckenden Art und Weise und weitergehend auch in der von den Bossen geforderten Dominanz gelungen.