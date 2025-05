FC Bayern: Eberl reagiert auf Meisterfeier-Zoff

Eberl freut sich auf Meistersause

Eberl war darüber verwundert. Für Bayerns Sportvorstand ist es die erste Meisterschaft in seiner Karriere: „Ich habe das bisher ja nur aus der Ferne als Kontrahent sehen dürfen, wenn die Bayern wieder am Marienplatz gefeiert haben.“

Bayern gastiert in Sinsheim

Der Rekordmeister ist am 34. Spieltag zu Gast bei der TSG Hoffenheim (ab 15.30 Uhr im Liveticker). Am Samstagabend steht dann eine interne Vereinsfeier in der Veranstaltungslocation Zenith in München an, ehe es zur großen Sause am Sonntag auf dem Marienplatz kommt.