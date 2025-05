Zu diesen Klubs kann Sané sofort

Die Berater-Seite hat dagegen einen anderen Vorschlag: Zwölf Millionen fix plus drei Millionen – so der Plan von Pini Zahavi. Sky und Bild berichteten zuerst darüber.

Wer will Sané wirklich?

Die ganze große Nachfrage verspüren beide Klubs SPORT1 -Informationen zufolge jedenfalls nicht. An die Schmerzgrenze will in England niemand gehen.

Bayern will hart bleiben

Auch so ist zu erklären, dass das Gegenangebot Zahavis an die Bayern eher moderat ausfällt. Stand jetzt wird man an der Säbener Straße jedoch hart bleiben. Max Eberls „Keinen-Cent-mehr“-Ansage an den Spieler gilt weiterhin.