FC Bayern: Tah zum Medizincheck eingetroffen

Um Tah hatte sich der FC Bayern bereits im vergangenen Sommer bemüht, konnte sich mit Leverkusen aber nicht auf eine Ablösesumme einigen. Nun wäre der Nationalspieler ohne Ablöse zu haben, sein Vertrag in Leverkusen läuft am 30. Juni aus. Zwischen den Bayern und Bayern gibt es dennoch Verhandlungen, weil die Münchner Tah bereits mit zur Klub-WM in die USA mitnehmen wollen: Dort bestreitet die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ihr erstes Spiel am 15. Juni.