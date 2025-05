FC Bayern: Während der Saison! Geheime Meister-Reise geplant?

Der FC Bayern kann am Samstag seine 34. Meisterschaft einfahren. Für die Stars könnte es einen Tag später zu einer Meister-Reise ins Ausland gehen.

Der FC Bayern hat die deutsche Meisterschaft in der eigenen Hand. Wenn die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen RB Leipzig gewinnt, dann ist ihr der Titel nicht mehr zu nehmen. Im Anschluss soll eine direkte Meister-Reise geplant sein.

Wie die tz und Bild berichten, fliegt das Team im Falle des Erfolgs am Sonntag mit dem Privatjet nach Ibiza. Dort würde es für zwei Nächte bleiben und am Mittwoch mit der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach starten.

Bayern-Stars schon 2022 auf Ibiza

Ein Sieg in Leipzig ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, wie die Münchener ihre 34. Meisterschaft an diesem Wochenende einfahren. Falls der Zweitplatzierte Bayer Leverkusen am Sonntag beim SC Freiburg (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) nicht gewinnen sollte, wäre Bayern auch bei einem eigenen Remis sowie einer Niederlage Meister. Aktuell beträgt der Vorsprung auf die Werkself acht Punkte bei noch drei übrigen Partien.