FC Bayern: Wie Sané seinem Ruf schadet

„Max Eberl ist aus allen Wolken gefallen und hat Leroy Sané auch gleich gesagt, dass es keinen Cent mehr gibt“, erklärt SPORT1 -Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“ .

Sané irritiert auch Unbeteiligte

Und auch bei eigentlich Unbeteiligten sorgt der gewagte Schritt des Nationalspielers für Kopfschütteln. „Es hat für Verwunderung in der Branche geführt. Selbst Berater, die nicht involviert sind, sagen, dass man so etwas nicht macht“, sagt Kumberger.

Und weiter: „Das Traurige ist, dass Leroy Sané seinen eigenen Ruf nicht ruiniert, aber zumindest beschädigt hat. All jene, die ihn ohnehin schon kritisch gesehen haben, haben jetzt ein Argument mehr.“ Er selbst halte Sané aber weiterhin für sportlich wertvoll.

Ein Affront gegen Eberl & Co.

Gerade Max Eberl und Christoph Freund hätten vor und hinter den Kulissen sehr für Sané gekämpft. So sähen das viele in der gesamten Bundesliga-Branche, so Kumberger.