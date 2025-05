FIFA-Präsident Gianni Infantino gratuliert dem FC Bayern zur Meisterschaft

Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino meldete sich via Instagram zu Wort: „Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern zum 34. Titelgewinn in der Bundesliga und zur Entgegennahme der wunderschönen Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft im Rahmen eurer Vorbereitungen auf den Wettbewerb um den ersten offiziellen Klub-Weltmeister in den Vereinigten Staaten im Juni und Juli dieses Jahres. Viel Erfolg für die Gruppenspiele in Cincinnati, Miami und Charlotte.“