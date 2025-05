Filbry sieht "Investitionsstau": Liga "braucht Kapital"

Geschäftsführer Klaus Filbry vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen sieht einen massiven Investitionsbedarf in der Eliteklasse und will deshalb an fremdes Geld herankommen. "Wir brauchen Kapital für die Herausforderungen, die wir als Liga haben", sagte der Werder-Boss im Deutschlandfunk.