Flick: Müller-Abschied "vielleicht größte Zäsur" bei Bayern

Beim FC Bayern spielten Legenden wie Franz Beckenbauer, Gerd Müller oder Lothar Matthäus - aber für Ex-Trainer Hansi Flick ist der Abschied von Thomas Müller "vielleicht die größte Zäsur in der Geschichte dieses Vereins", wie der Erfolgstrainer des FC Barcelona dem SID sagte.

"Thomas hat den FCB geprägt wie kaum ein anderer, es gibt kaum einen Rekord, den er nicht hält", begründete Flick seine Meinung und betonte: "Er hinterlässt ein riesiges Erbe, ohne Thomas wird in München viel fehlen."

Für den 60-Jährigen ist Weltmeister Müller ein "Gewinner", ein "Unikat. Er ist schlau, wahnsinnig schnell im Kopf. Wenn Thomas mal wieder vermeintlich zufällig richtig stand, dann war es meistens eben kein Zufall. Manchmal werden seine fußballerischen Fähigkeiten zu wenig gewürdigt", sagte Flick, der Müller in der Sextuple-Saison bei den Bayern sowie in der Nationalmannschaft trainiert hatte, und fügte lobend an: "Für unsere Erfolge war Thomas einer der wichtigsten Faktoren. Wegen seiner Qualität, wegen seines Einflusses auf die Kabine, wegen seiner Mentalität."