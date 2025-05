Schwedisches Juwel! Frankfurt landet Transfercoup

Der 16-Jährige verbleibt für die laufende Spielzeit, die in Schweden seit Ende März bis November läuft, zunächst bei seinem Heimatklub IF Brommapojkarna. Ab Januar 2026 erhält Love dann einen langfristigen Vertrag.

„Love Arrhov ist sehr talentiert, legt für sein junges Alter bereits eine bemerkenswerte Intensität an den Tag und besitzt zudem besondere Fähigkeiten am Ball“, sagte Eintrachts Sportdirektor Timmo Hardung: „Wir sind sehr froh, dass er sich uns angeschlossen hat und gewillt ist, den weiteren Weg in seiner Entwicklung gemeinsam mit uns zu gehen.“