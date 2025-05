Frankfurt will Matchball nutzen - Saison-Aus für Götze

Trainer Dino Toppmöller fiebert mit Eintracht Frankfurt dem kommenden Matchball im Rennen um die Champions League entgegen. „Was kann es für eine schönere Konstellation geben, als im letzten Heimspiel den entscheidenden Schritt zu gehen und eine tolle Saison zu krönen. Darauf freuen wir uns“, sagte der 44-Jährige. Mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) würde die SGE aus eigener Kraft erstmals über die Liga in die Königsklasse einziehen.

Dass die Qualifikation bereits vor Anpfiff durch die Ergebnisse von Freiburg und Leipzig am Samstag perfekt sein könnte, will Toppmöller ausblenden. „Wir werden die Spiele verfolgen. Aber es ist auch nichts geplant, dass wir das zusammen machen“, kündigte der Coach an: „Unabhängig davon, was auf anderen Plätzen passiert, haben wir eine sehr hohe Eigenmotivation für unser eigenes Spiel.“ Er bereite seine Mannschaft „maximal professionell auf Sonntag vor“.