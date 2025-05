Freiburg: Königsklassen-Rennen mit Atubolu

Der Fußball-Bundesligist kann am Samstag in Kiel wieder auf seinen Stammkeeper setzen.

Mit dem wiedergenesenen Stammtorwart Noah Atubolu geht der Fußball-Bundesligist SC Freiburg in die entscheidenden zwei Saisonspiele im Kampf um die Champions League. „Er wird spielen am Samstag“, sagte Trainer Julian Schuster vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Abstiegskandidaten Holstein Kiel. Der 22-Jährige war zuletzt mehrere Wochen lang wegen einer Kapselverletzung in der Schulter ausgefallen und von Florian Müller ersetzt worden.