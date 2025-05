Hamann über Wirtz und Liverpool: "Sehr gute Entscheidung"

Bei Wirtz deutet viel auf einen Abschied von Bayer Leverkusen in Richtung Liverpool hin, wie auch Präsident Herbert Hainer vom ebenfalls interessierten FC Bayern bestätigte. „Max Eberl hat mich informiert, dass Florian Wirtz wohl zu Liverpool tendiert“, sagte Hainer am Samstag gegenüber der Münchner Abendzeitung .

Nach Ansicht von Hamann passt Liverpool gut zu Wirtz. „Unter Arne Slot passiert ja wirklich etwas in Liverpool. Sie werden noch zwei oder drei andere Spieler holen oder holen wollen, so wie ich das höre. Deswegen glaube ich, dass Wirtz eine sehr gute Entscheidung getroffen hat“, sagte er.

Sogar den Schritt zum Publikumsliebling traut Hamann Wirtz an der Anfield Road zu. „Es wird nicht lange dauern, bis die Fans in Liverpool Florian Wirtz lieben werden. Ich kann es nicht erwarten, sollte es so kommen, wenn er zum ersten Mal das rote Trikot anhat. Ich glaube, dass er nach wenigen Wochen ein ‚Fan-Favourite‘ sein wird und in Liverpool Großes erreichen kann und wird“, sagte der 51-Jährige.