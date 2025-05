Hasenhüttl unter Druck: "Wir brauchen Siege"

Seit acht Spielen wartet der VfL nun auf einen Sieg, sechs Niederlagen hat er in dieser Phase kassiert. Die Saison wird im Niemandsland der Tabelle enden und damit weit weg von den Ansprüchen. Im Mittelpunkt stehen daher nur die Fragen um die Zukunft des Trainers: Darf Hasenhüttl bleiben? Muss er bereits jetzt oder zum Saisonende gehen?

Hasenhüttls Team hielt zwar eine ganze Weile gut mit, brach dann aber ein. „Die letzte halbe Stunde geht nicht“, schimpfte Wimmer: „Wenn wir so spielen, verlieren wir auch noch unsere Fans.“

Diese hatten in der Schlussphase dieser deutlichen Niederlage in Dortmund nicht den Support eingestellt - sondern die Mannschaft mit Gesängen vom internationalen Fußball verhöhnt. „Wir sind absolut vermöbelt worden, auf dem Feld hat es sich nicht so schlimm angefühlt, wie nun das Ergebnis aussagt“, sagte Fischer.