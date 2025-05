Hecking: Hofmann auf dem Weg der Besserung

„Dank der sehr guten ärztlichen Betreuung geht es ihm den Umständen entsprechend besser“, sagte Trainer Dieter Hecking dem SID am Montag am Rande des „Ich liebe Fußball Talk“ im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund: „Wir hoffen insgeheim, dass er am Mittwoch wieder nach Hause kommt.“ Wann Hofmann wieder spielen kann, ist offen, laut Hecking ist aber zumindest die Saison für ihn beendet.