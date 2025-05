Hecking vor Endspielen: "Voll ins Risiko"

Abstieg oder noch ein Endspiel? Trainer Dieter Hecking vom VfL Bochum erwartet beim womöglich letzten Bundesliga-Heimspiel auf unbestimmte Zeit gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) eine „intensive Partie“, bei der der Tabellenletzte im Laufe des Spiels wohl „voll ins Risiko gehen“ müsse. Erst wolle der VfL beim Nervenspiel aber „die Null halten“.

Um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, müssen die Bochumer im ersten Schritt die um die internationalen Plätze spielenden Mainzer (7.) besiegen. Gelingt das, könnte eine Woche später das nächste Finale gegen den FC St. Pauli folgen. Verliert der VfL, ist der siebte Abstieg aus dem Oberhaus besiegelt - und Heckings Rettermission gescheitert. Gewinnt der vier Punkte besser platzierte 1. FC Heidenheim parallel bei Union Berlin, ist das Ergebnis im Ruhrstadion ohnehin unerheblich. Auch wenn beide Spiele remis enden, steht der Gang in die zweite Liga für den VfL fest.

Auf die Frage, wie man sich über Geschehnisse auf den anderen Plätzen informieren will, sagte Hecking: „In der heutigen Zeit wird es das Stadion mitbekommen, und wir dann auch.“ Er wolle aber den „Funken auf das Publikum überspringen lassen“ gegen ein Team, das „erste Sahne“ ist und „zurecht um Europa spielt“.

Verzichten muss Hecking dabei auf Philipp Hofmann, der nach einem Zusammenprall mit Heidenheims Torwart Kevin Müller einen Lungenkollaps erlitten hatte und am Donnerstag aus dem Krankenhaus entlassen wurde.

Abschied nehmen muss die Bochumer Fanseele von Anthony Losilla (39), der zusammen mit Manuel Neuer ältester Bundesligaspieler ist. Losilla wird nach elf Spielzeiten in Bochum sein letztes Heimspiel erleben. Er wird, genauso wie Publikumsliebling Cristian Gamboa, am Samstag vor dem Spiel verabschiedet. Tränen sind also auch ohne Abstieg zu erwarten.