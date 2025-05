Wirtz? „Ihm prophezeie ich eine Weltkarriere“

Kann sich Wirtz an Kroos orientieren?

Ein gutes Vorbild sei Toni Kroos, den Heynckes sowohl in Leverkusen als auch beim FC Bayern trainiert hatte. „Ein Mann von der Klasse eines Wirtz muss immer an sich glauben. Kroos hatte diese Gabe zu wissen, was er kann und was nicht. Wirtz besitzt, so meine ich, eine ähnliche Mentalität“, sagte der 79-Jährige.