Hoeneß würdigt Jubilar Heynckes: "Du warst immer da"

Jupp Heynckes wird am Freitag 80. Bayerns Ehrenpräsident würdigt die langjährigen Trainer des deutschen Rekordmeisters.

Uli Hoeneß hat Bayern Münchens langjährigen Trainer Jupp Heynckes zu dessen 80. Geburtstag ausgiebig gewürdigt. „Du bist ein Freund, für den ich durch dick und dünn gehe“, schrieb der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters in einem Beitrag für das Klubmagazin „51“. „Du warst immer da, wenn der FC Bayern dich gebraucht hat“, so Hoeneß.

Mit Heynckes, der am Freitag 80 Jahre alt wird, verbinde ihn eine außergewöhnliche Beziehung. „Wenn ich auf all die Trainer zurückblicke, die wir bei Bayern hatten, bist du derjenige, zu dem ich bei aller Wertschätzung für die anderen großen Persönlichkeiten wie Ottmar Hitzfeld, Pep Guardiola, Udo Lattek, Carlo Ancelotti oder Louis van Gaal emotional die tiefste Verbindung habe“, so Hoeneß.