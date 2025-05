Ilzer über Münchner Ibiza-Trip: "Beschäftigt mich nicht"

Vor dem entscheidenden Saisonabschluss gab es Kritik an einem Ausflug einiger Bayern-Profis - den gegnerischen Trainer interessiert das nicht.

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim will dem Ibiza-Trip des Gegners Bayern München nicht allzu viel Bedeutung beimessen. "Zum einen geht es mich nichts an, zum anderen beschäftigt es mich nicht", sagte der Österreicher vor dem Saisonfinale am Samstag (15.30 Uhr/Sky).