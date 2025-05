Ilzer will TSG-Abstiegskampf beenden: "Deckel draufmachen"

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim will den Abstiegskampf der Kraichgauer am Freitag nicht einfach nur mit dem nötigen Resultat beenden. „Wir brauchen einen aktiveren Ansatz“, sagte der Österreicher vor der Partie am vorletzten Spieltag beim VfL Wolfsburg (20.30 Uhr/DAZN): „Wir können noch einen Platz in der Tabelle gut machen. Dafür müssen wir etwas leisten. Wir wollen den Deckel draufmachen.“